La stangata della tassa occulta dell'energia elettrica: ‘oneri di sistema’

Nella segnalazione al Governo sulla legge annuale per la concorrenza, l’Autorità presieduta da Roberto Rustichelli segnala i passaggi necessari per assicurare la piena liberalizzazione del mercato dell’energia. Spostare gli oneri di sistema presenti in bolletta ad altre fonti finanziamento come sta accadendo, per esempio, in Spagna e in Germania dove sono in fase avanzata iniziative legislative volte a rimodulare le voci della fattura energetica pagata dagli utenti finali.

E ancora, occorre procedere senza indugi al trasferimento sul mercato libero della clientela domestica e delle micro imprese, ancora oggi servite in maggior tutela , replicando il modello già adottato per le pmi con il servizio a tutele graduali. Infine, è necessario superare la disomogeneità nell’installazione dei contatori di seconda generazione.

Con un obbligo generalizzato per i concessionari dei servizi di distribuzione elettrica con più di 100mila utenze. Sono queste le indicazioni contenute nella segnalazione inviata dall’Antitrust al Governo con le proposte per la legge annuale sulla concorrenza. Infatti risparmi, risparmi ma spendi sempre e comunque è la beffa delle bollette, dove i costi fissi sono il 40%.

Spendi 20 euro di energia elettrica, ma il totale è 80/100 euro; la differenza è dovuta ai così detti ‘oneri di sistema’ e alla tassazione. Soprattutto nelle seconde case per mesi e mesi non si consuma energia ma paghi 50-70 euro di oneri di sistema e Iva. Ma tutti tacciono. Il peso dei costi accessori nella bolletta elettrica degli italiani è pari a cento miliardi di euro e al 40% della spesa complessiva.

Per fare un esempio: se doveste spendere 100 euro al mese, 40 sono di default (anche se, per assurdo, vivete "al buio"!), mentre 60 sono pari all'energia elettrica realmente utilizzata e dunque da pagare.

Insomma, una bella beffa. Che nonostante venga denunciata per anni dalle associazioni dei consumatori, continua a levare denari dai portafogli delle famiglie italiane.

Dagli "oneri generali di sistema" non si scappa, anche perché – almeno finora – nessun governo ci ha messo mano, provando a ridimensionare le tasse fisse, che fanno delle nostre bollette della luce tra le più care d'Europa. Ed in nostri onorevoli parlamentari tacciono.

È da anni che i cittadini, nonché i consumatori di energia elettrica, chiedono chiarezza riguardo gli oneri generali di sistema.

I principali motivi di fondo sono due: innanzitutto, per la necessità di una maggiore trasparenza della bolletta: per cosa si sta pagando e a chi?

In più, se le incentivazioni fornite da queste risorse parafiscali abbiano ancora motivo di esistere e non siano misure solo finalizzate a sprechi, inefficienze e favoritismi.

In questa fase, continuiamo a ricevere numerose lamentele dei cittadini che ci segnalano le loro bollette con costi notevoli, pur in presenza di consumi zero o decisamente minimi.

Dall'analisi dell'andamento dal 2010 al 2019 emerge gli oneri di sistema hanno prodotto un finanziamento di circa 150 miliardi di euro che sono stati addebitati nelle bollette, quali misure parafiscali utilizzate per vari scopi, nell'intero sistema elettrico e pagate da tutti noi.

Regione e parlamentari datevi una mossa.