Reparto terapia intensiva del Parini ora è 'Covid free', ma ancora due morti

Si svuota il reparto di terapia intensiva ma risale lievemente la curva dei contagi da coronavirus in Valle d'Aosta: nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 23 nuovi casi positivi al Covid-19 su 192 persone sottoposte a tampone (ieri identico numero di casi ma su più test).

Si registrano anche due nuovi decessi, pertanto il totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale a 471.

E' quanto emerge dal Bollettino di aggiornamento dell'emergenza Covid-19 diffuso dalla Regione, sulla base dei dati dell'Usl.

Anche il numero dei contagiati totali è calato; oggi sono 354, ovvero 33 in meno di ieri. Sono calati sensibilmente i ricoverati all'ospedale Parini: sono attualmente 23, sei meno di ieri e nessuno di questi in terapia intensiva. I guariti sono 54.

Le Forze dell'ordine hanno controllato 359 persone senza emettere violazioni alle norme antipandemia.

