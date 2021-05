Aosta: Il Comune cerca 24 posti nei nidi d’infanzia privati

L'Amministrazione comunale di Aosta ha pubblicato un avviso per la ricerca sul mercato di operatori disposti a stipulare convenzioni per l’acquisizione di 24 posti di asili nido nelle strutture private operanti in città, destinati ad accogliere i minori utilmente collocati nelle graduatorie formulate dal Comune.

Il periodo interessato va dall'1 ottobre 2021 al 30 settembre 2022, e dovrà essere garantito l’orario dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 17,30.

Ogni bambino dovrà essere parte di un gruppo composto da un minimo di sei fino a un massimo di 12 bambini, rispettando i protocolli organizzativi e le disposizioni adottate dalle autorità competenti oltre che le disposizioni regionali vigenti in materia di servizi educativi alla prima infanzia.

I pasti potranno essere preparati dal servizio di cucina interna di ciascun nido d’infanzia o veicolati da centri di cottura, rispettando quanto previsto dalla Giunta regionale, che nel 2019 ha approvato il documento 'Buon appetito bambini – le linee guida per la ristorazione collettiva per la prima infanzia (0/3 anni)'.

L’importo mensile corrisposto dall’Amministrazione per ciascun posto di nido d’infanzia in convenzionamento ammonterà a 1.485 euro. Il gestore decurterà dagli oneri a carico dell’Amministrazione i soli costi relativi alle giornate in cui tutti i bambini dello stesso gruppo/bolla epidemiologica risultino per qualsiasi motivo assenti. Per le giornate programmate di chiusura al pubblico dell’asilo nido i citati compensi mensili saranno proporzionalmente ridotti in ragione di 1/30 per ogni posto per ogni giorno di chiusura del servizio.I 24 posti in regime di convenzionamento saranno equamente suddivisi tra tutti gli operatori economici che avranno presentato la propria candidatura secondo i criteri di massima trasparenza, equità, proporzionalità e in accordo tra le parti.

Per quanto riguarda i requisiti richiesti e le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse, i dettagli sono contenuti nell’avviso pubblicato, unitamente ad altra documentazione di interesse e ai moduli per aderire, sul sito web dell’Ente.Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente tramite Posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.aosta.it entro le ore 12 del 31 agosto 2021.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Infanzia e Disagio dell’Assessorato alle Politiche sociali in via Abbé Chanoux, 2/4 – 11100 Aosta anche tramite e-mail agli indirizzi di posta elettronica c.esposito@comune.aosta.it oppure s.cadau@comune.aosta.it.