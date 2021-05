Aosta: Cambierà l'iniziativa 'Adotta un'aiuola'

L'Amministrazione comunale di Aosta intende cambiare passo sulla gestione 'privata' e volontaristica delle aree verdi pubbliche.

Per la riprogramazione delle iniziative, la terza Commissione consiliare permanente “Servizi alla persona”, presieduta da Paolo Tripodi (PCP) competente in materia di Politiche sociali e abitative, si riunirà in seduta congiunta mercoledì 19 maggio alle ore 8,30 con la quarta Commissione “Affari istituzionali” (presidente Franco Proment), competente in materia di Polizia Locale, Innovazione tecnologica, Finanze, Tributi e Patrimonio.

Obiettivo, la stesura di un nuovo regolamento "sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani - si legge in una nota - e la contestuale abrogazione del regolamento comunale per l'adozione delle aree verdi pubbliche" ovvero l'iniziativa 'Adotta un'area verde' deliberata del Consiglio comunale nel febbraio 2016 e proposta dall'allora giunta del sindaco Fulvio Centoz.