L'ultimo saluto ad Alessio Morrone, Croce al merito di guerra

Circondato dall’affetto dei suoi cari, Alessio “Ciccio” Morrone è scomparso il 10 maggio a 97 anni. Quasi un secolo di vita durante il quale ha dovuto far fronte a prove difficili senza mai smarrire il suo sorriso e la sua gioia di vivere. Classe 1923 nasce a Pedace in provincia di Cosenza.

A soli 8 anni perde la mamma a causa di una malattia. Nel 1943, durante il servizio militare svolto a Bolzano, e complice il cambiamento dell’alleanza del governo italiano, viene prelevato dai soldati nazisti tedeschi e deportato in un campo di lavoro al confine tra Austria e Germania.

Vi resterà due anni patendo notevoli privazioni e sofferenze. Alla fine della guerra verrà liberato dai soldati russi e trasportato a Budapest in Ungheria dove dopo sei mesi, grazie all’intermediazione della Croce Rossa e dell’ambasciata italiana, verrà rimpatriato in Italia. Nel 1947 decise di raggiungere i suoi zii stanziati ad Aosta. Lavorò dapprima in una falegnameria di Jovençan e, successivamente, venne assunto alle Poste dove lavorò come postino e in seguito come addetto al trasporto ferroviario dei pacchi postali da Aosta a Pré-Saint-Didier e Torino.

Al raggiungimento della pensione, per il lodevole servizio prestato, ottenne l’attestato di benemerenza da parte delle Poste. Nel 1961 venne insignito della Croce al Merito di Guerra per il servizio prestato presso l’Esercito italiano durante gli anni della II Guerra Mondiale. Dall’unione con la sua compaesana Laurina, sposata nel 1956, nacquero le figlie Angela, Tiziana e Pina.

Nel 1980 perse, a causa di un incidente stradale, il suo adorato fratello Davide. Senza farsi abbattere dall’ennesima dura prova che la vita gli metteva davanti, ha saputo prendersi cura della propria famiglia dimostrandosi un marito, un padre e un nonno affettuoso e generoso. I funerali di Alessio Morrone si sono svolti presso la Chiesa di Sant’Orso di Aosta il 12 maggio alla presenza dei suoi familiari e dei suoi amici che lo ricorderanno sempre come una persona allegra, dolce e amante della vita.