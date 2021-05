Assegnazione borse studio sostegno spesa famiglie per istruzione

Sono stati approvati, per l'anno scolastico 2020/2021, i criteri per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per i servizi di trasporto, nonché per l’acquisto di attrezzature informatiche, di materiale didattico, anche a supporto di studenti con DSA, e di cancelleria.

Il contributo è destinato a studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, nonché a studenti del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), secondo i parametri stabiliti dal bando.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per giovedì 30 settembre 2021.

Il bando di concorso e il modulo di domanda possono essere scaricati dal sito Internet www.regione.vda.it/istruzione/<wbr></wbr>diritto allo studio ordinario/a.s. 2020/2021/sostegno spesa famiglie.

Gli utenti sono invitati a non recarsi di persona all’URP di Piazza Deffeyes, per la consegna della domanda che dovrà avvenire esclusivamente tramite posta; l’ufficio sarà raggiungibile per informazioni solo telefonicamente dalle 9.00 alle 12.00 al n. tel. 0165/273591 o tramite e-mail all’indirizzo urp@regione.vda.it

Per informazioni gli interessati possono contattare telefonicamente la Struttura politiche educative tel. 0165-275851/275853 dalle ore 9 alle ore 12 oppure inviare una e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: f.mathiou@regione.vda.it o i.fois@regione.vda.it .