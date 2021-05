Iniziati i lavori di adeguamento impianto illuminazione galleria ss27 “variante di Gignod”

Anas ha avviato l’intervento di adeguamento dell’impianto di illuminazione a servizio della galleria ‘Gignod’ lungo la strada statale 27 “Variante di Gignod”. Per l’esecuzione degli interventi è in vigore il senso unico alternato nella fascia oraria 7:00 – 20:00, esclusi i festivi. Il completamento dei lavori è previsto entro il 9 agosto.

Il progetto di intervento prevede la rimozione di tutti i punti luce esistenti e la realizzazione di un impianto di illuminazione con tecnologia LED a basso consumo energetico (relamping).

La nuova installazione è finalizzata a elevare gli standard di efficacia e di efficienza dell’illuminazione all’interno della galleria. Le lampade LED saranno inoltre controllate da un sistema di gestione in grado di regolare automaticamente l’intensità illuminante e i consumi in funzione della luminosità percepita all’esterno della galleria.

Completano l’intervento la costruzione delle cabine elettriche, il posizionamento di pannelli freccia/croce a messaggio variabile e l’installazione di telecamere per la videosorveglianza del traffico agli imbocchi. L’investimento complessivo per l’esecuzione dei lavori ammonta a oltre 550 mila euro.

Anas ha già previsto per la prossima settimana l’avvio dei medesimi interventi sull’impianto di illuminazione a servizio della galleria ‘Pré-Saint-Didier’, sulla statale 26 “della Valle d’Aosta” tra il km 136,500 e il km 136,900. Anche in questo caso i lavori saranno realizzati con il senso unico alternato dalle 7:00 alle 20:00, festivi esclusi. Il completamento degli interventi, per un valore di 440 mila euro, è previsto entro agosto.

