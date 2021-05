Sindaci valdostani plaudono a piani regionali su lavoro e concorsi pubblici

Sì unanime del sindaci valdostani riuniti in Consiglio permanente degli enti locali-Cpel al Piano triennale degli interventi di politica del lavoro 2021/2023, presentato dall'assessore alle Politiche del lavoro, Luigi Bertschy, e dalla coordinatrice del dipartimento Politiche del lavoro e della formazione, Stefania Riccardi.

"Sui lavori di utilità sociale è stato avviato un progetto di riforma dell'intero progetto che va ad ampliare l'orizzonte temporale e soprattutto dà la possibilità agli enti locali andare a individuare nuove fattispecie in cui applicare questi lavoratori", ha spiegato il relatore, Alex Micheletto, sindaco di Hone e componente del cda del Celva,. "Siamo stati coinvolti - ha aggiunto - insieme a tutte le altre categorie e associazioni nella redazione di questo piano. Come enti locali siamo toccati marginalmente, ma direi che possiamo essere soddisfatti del fatto che ci sia stata questa interlocuzione e voglia di elaborare un piano condiviso".

Il Cpel ha dato parere favorevole all'unanimità anche al piano triennale 2019/2021 relativo alle "modalità di reclutamento attraverso l'avvio di procedure concorsuali".

La relatrice, Loredana Petey, sindaco di Aymavilles e componente del cda del Celva, ha ricordato: "In due occasioni come assemblea abbiamo chiesto alla Regione che ci fosse data la possibilità di avere la possibilità di fare concorsi non solo per il 2021. Quindi sicuramente verrà rinnovata questa richiesta all'amministrazione regionale, di modo che non solo per il 2021, sia le Unités che il Celva, possano organizzarsi per dare risposte a tutti gli enti locali".

All'assemblea ha preso parte anche Davide Sapinet (nella foto) assessore regionale all’Agricoltura e Risorse naturali, che ha presentato l’elenco degli interventi, per il 2021 e il triennio 2021/2023, da affidare a soggetti esterni all’Amministrazione regionale relativamente alla cura e alla ricostituzione di aree forestali, alla realizzazione e manutenzione di viabilità forestale ed agli interventi di manutenzione e ripristino della viabilità minore.

L'assessore Sapinet ha affermato che “si vogliono dare delle risposte alle esigenze di Comuni e Consorzi, in particolar modo sottolineando l’importanza delle piste antincendio boschivo per il recupero dei nostri boschi. È in atto un lavoro con il Consiglio di amministrazione del Celva e i diversi Assessorati regionali per approfondire il tema della responsabilità delle strade poderali, intesa come la sfida dei prossimi mesi”.

Per il presidente del Cpel, Franco Manes, “è fondamentale il concetto del cantiere forestale sul territorio. In questo periodo è importantissimo avere strutturato un piano di interventi per la gestione territoriale, senza portare via le limitate risorse che hanno i Comuni per la manutenzione ordinaria”.