18 Maggio: settantasettesimo anniversario dell'assassinio fascista di Émile Chanoux

Le Conseil de la Vallée rend hommage à Émile Chanoux

Mardi 18 mai 2021, la Vallée d'Aoste rappelle le 77e anniversaire de la mort d'Émile Chanoux. Afin de marquer cet anniversaire, le Bureau du Conseil de la Vallée a proposé la diffusion du film-documentaire «Émile Chanoux» réalisé par la RAI - siège régional pour la Vallée d'Aoste, avec la contribution scientifique de la Fondation Émile Chanoux et de l'Institut d'histoire de la Résistance et de la société contemporaine en Vallée d'Aoste, qui sera diffusé demain, à 20 h, sur RAI3 (dans les espaces de RAI Vd'A). Réalisé par Gianfranco Ialongo, ce film part de l'espoir placé dans l'Europe, qui était l'horizon ultime de la pensée de Chanoux, et fait le point sur l'état de la démocratie au sein de l'Union européenne.

«La disparition d’Émile Chanoux a profondément marqué la communauté valdôtaine - souligne le Président du Conseil de la Vallée, Alberto Bertin -: en effet, la mort aux mains des fascistes de l'un des personnages clés de la Résistance valdôtaine a déclenché une prise de conscience collective, un tournant dans la lutte contre le nazi-fascisme. Et aujourd'hui, la pensée de Chanoux n’a rien perdu de son actualité: sa capacité de concevoir une Europe unie, inspirée du fédéralisme, dans un contexte dominé par les nationalismes en est un exemple évident. C'est pourquoi nous avons voulu proposer une réflexion sur l'Europe, sous forme d'un film-documentaire qui unit histoire et présent: pour rappeler cette capacité d’Émile Chanoux d'aller au-delà des difficultés du moment, dans une perspective d'avenir.»

IL MESSAGGIO DELL'UNION VALDÔTAINE

Nell'anno trascorso, i problematici rapporti con il Governo centrale hanno rinnovato l'attualità del suo pensiero, pensiero fondante della nostra autonomia i cui principi fanno leva sulla nostra identità, sul nostro particolarismo e su prerogative sancite dallo Statuto speciale che - dopo l'illusione della di fatto mancata attuazione della riforma costituzionale del 2001 - sono stati, a più riprese, messi in discussione, sminuiti e aggrediti.

La lettura degli scritti di Chanoux non si deve limitare a un semplice esercizio intellettuale, ma deve essere continua fonte d'ispirazione, così come lo deve essere la scritta che campeggia sulla parete dell'Aula consiliare.Abbiamo voluto ricordare pochi giorni fa, in occasione della festa dell'Europa, quanto sia "determinante per formare un'identità sovranazionale nutrire la consapevolezza del potenziale straordinario insito nella cultura, nelle tradizioni, nelle intelligenze e nelle diverse sensibilità dei 450 milioni di Europei".

Affinché si realizzi l'Europa dei popoli deve esserci, condivisione, deve esserci dialogo.Il dialogo è alla base della democrazia e il confronto e la mediazione sono gli strumenti della politica.In questi mesi numerosi sono stati i confronti all'interno della maggioranza. A volte, con fatica, siamo riusciti a superare le divergenze, a volte le complicazioni sono state tali da metterci in seria difficoltà, ma abbiamo saputo superarle confrontandoci.

Il rispetto per i propri valori, per le proprie idee, per i propri progetti è sacrosanto e deve essere sostenuto e alimentato, e questo avviene presentando argomentazioni, studi, riflessioni. Un impegno difficile e faticoso, ma dovuto. Forse, per alcuni è più semplice, se contrariati, andarsene sbattendo la porta...

IL COMMENTO DI ALLIANCE VALDÔTAINE

La beauté de la pensée chanousienne réside dans sa capacité à transcender son époque pour arriver aux temps présents. Une pensée qui nous parle et qui a le mérite de partir du hameau de Rovenaud, à Valsavarenche, pour arriver à Bruxelles et à l'Europe unie, en passant par Chivasso et sa célèbre déclaration. Un texte qui, aujourd'hui encore - après plus de soixante-dix ans - est d'une actualité bouleversante.

Chanoux, cependant, n'était pas seulement un penseur raffiné mais aussi un intellectuel "d'action", un amoureux de son territoire et de sa communauté. Un homme politique qui avait déjà compris, des décennies à l'avance, l'importance de protéger et de sauvegarder l'environnement et les ressources naturelles, en particulier l'eau, le "bien commun" par excellence.

Alliance Valdôtaine, qui a toujours soutenu des politiques environnementales basées sur la défense du territoire mais tout aussi capables d'être moteur économique pour ceux qui vivent la montagne, fait sienne la pensée chanousienne. Notre rêve est de réaliser ce qu'il a écrit.

Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'homme, mais nous essayons de donner corps à sa pensée.