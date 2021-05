Fiavet Valle d’Aosta entra nella Fiavet Nazionale

Chiara Fabbri, agente di viaggio titolare dell'Agenzia Viaggi Nuovo Mondo di Aosta, e Presidente della neo costituita sezione valdostana della Federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo-Fiavet entra ufficialmente nel Consiglio Nazionale raggiungendo un obiettivo molto importante rispetto alla categoria che rappresenta.

Chiara Fabbri e Remo Prodoti il suo Vicepresidente sono le risorse scelte per rappresentare la Fiavet Valle d’Aosta. “Sono molto orgogliosa di essere entrata a far parte del Consiglio Nazionale Fiavet – commenta Chiara Fabbri. La nostra è una piccola realtà con poche agenzie e pertanto il traguardo raggiunto è ancora più importante e significativo. Sarà mia cura impegnarmi al meglio al fine di rappresentare il giusto tramite tra i miei colleghi e la Fiavet Nazionale. Nonostante il periodo economico particolarmente complicato tale risultato rappresenta un ottimo punto di partenza per tutti noi – conclude l’imprenditrice valdostana”.

Nel ricordare l'importanza di un ente che, unico in Italia, tuteli la loro categoria, la Presidente Nazionale Ivana Jelinic commenta: “Siamo lieti di annoverare la Valle D’Aosta tra le nostre Fiavet regionali. Si tratta di un importante tassello che ci aiuta ad essere presenti su tutto il territorio italiano con grande e capillare attenzione al comparto, dandogli una forza che pur essendo radicata in 60 anni di storia è in continuo divenire”.