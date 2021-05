FERMIAMO LA STRAGE NEI LUOGHI DI LAVORO!

Giovedì 20 maggio alle ore 10,00 in Piazza Deffeyes di Aosta, sotto palazzo regionale, sede della Prefettura, una delegazione delle OO.SS. CGIL, CISL e UIL della Valle d’Aosta, rispettando il distanziamento collegato alla normativa anti Covid-19, si ritroveranno per un presidio volto a sottolineare l’urgenza di un patto per la salute e la sicurezza sui posti di lavoro.

Si tratta della prima di una serie di iniziative che vogliono, convintamente, tenere alta l’attenzione su di un tema, la salute e la sicurezza sul lavoro, purtroppo ancora troppo trascurata, ma passaggio fondamentale per la ripartenza della nostra economia. Non è sui corpi dei lavoratori che ricostruiremo il Paese.

Altro appuntamento in programma, sempre organizzato dalle OO.SS. valdostane è fissato per venerdì 28 maggio, ancora alle ore 10,00, davanti allo stabilimento della Cogne Acciai Speciali, mentre sono previsti altri presidi di cui presto daremo comunicazione.