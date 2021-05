Al processo Geenna imputati valutano patteggiamento

C'è anche Bruno Nirta fra gli imputati del processo Geenna sulla 'ndrangheta in Valle d'Aosta, cominciato oggi al Palazzo di giustizia di Torino, che potrebbe 'concordare' la pena. Tecnicamente si tratta di 'conclusioni congiunte con la procura generale con rinuncia ai motivi d'appello sulla responsabilità'. Nirta, considerato dall'accusa una figura di spicco della locale aostana, in primo grado è stato condannato a 12 anni e otto mesi; la riduzione della pena si dovrebbe aggirare intorno ai tre anni. Le varie proposte saranno formalizzate in aula all'udienza del 26 maggio. Tra gli imputati figura Carlo Maria Romeo, avvocato penalista torinese, che invece - secondo quanto è trapelato ai margini dell'udienza - dovrebbe affrontare il processo d'appello.