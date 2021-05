Coprifuoco alle 23 dal 24 maggio, abolizione totale dal 21 giugno

Il ritiro progressivo del coprifuoco si va delineando: per quanto riguarda la regola più discussa dell’emergenza Covid, il Governo Draghi sembra deciso a spostare di qualche ora le lancette, consentendo maggiori libertà a cittadini e ristoratori.

Durante la cabina di regia che precede il Consiglio dei Ministri nel quale verrà approvato il nuovo Decreto riaperture, il premier Mario Draghi ha fatto la sua proposta per il rinvio e la seguente cancellazione del coprifuoco. Nel dettaglio, Mario Draghi ha deciso che già dalla prossima settimana, presumibilmente da lunedì 24 maggio, il coprifuoco sarà spostato dalle 22 alle 23; dal 7 giugno sarà spostato a mezzanotte e dal 21 giugno sarà totalmente abolito.

Non tutti sono d’accordo: la dottoressa Viola, immunologia all’università di Padova, spinge per toglierlo subito e limitare gli incontri in casa, più pericolosi di quelli all’aperto.