Alliance Française lance 'Défi Inter-AF', quizz autour culture

L'Alliance française de la Vallée d'Aoste vient de lancer l'initiative ''Défi Inter-AF'' avec à la clé un séjour linguistique de 15 jours à l'Alliance Française de Rouen (Normandie), transport et logement en demi-pension inclus. Le Défi Inter-AF est un quizz autour de la culture française.

C'est une compétition ludique et en français entre plusieurs Alliances Françaises qui proposent à leurs apprenants de se rencontrer virtuellement et de se défier autour de questions liées à la culture française (géographie, art, musique, cinéma etc) La compétition est gratuite et ouverte à tous les membres des AF participantes, à partir de 16 ans et du niveau B1.

La compétition se déroule en 3 étapes: la sélection locale se déroulera le jeudi 3 juin à 18 Alliance Française d'Aoste et les deux meilleurs apprenants participeront à la phase nationale le mardi 22 juin. Les deux gagnant vont se mesurer au niveau international où deux vainqueurs de chaque pays s'affrontent finalement dans le cadre de la grande finale internationale (30 questions) le mardi 27 novembre 2021. Les inscription sont ouvertes jusqu'à vendredi 21 mai. (ANSA).