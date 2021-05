COMPAGNI, CHE FARE?

"Che fare?" si chiedeva il compagno Lenin tanto tempo fa e allo stesso modo se lo stanno chiedendo i compagni nostrani del progetto civico progressista. Un mondo unito dal patto elettorale che ha determinato la vittoria di Nuti ad Aosta e la nascita del Governo Lavevaz.

Un patto che però nasce a pezzi e così rischia di finire a fronte di quanto successo negli ultimi giorni. Il progetto civico progressista nasce da un insieme di fazioni e componenti, come tipico di quell'area, che in realtà si può dividere semplicemente in due realtà: i coerenti ideologici e i coerenti di governo.

I primi stanno con chi li ha votati, sentono la loro pancia e la loro voce. I secondi sono anch'essi coerenti, ma con la propria "seduta", si con la poltrona del momento. Due mondi diversi che se nel breve hanno trovato uno scontro, nei prossimi tempi potranno trovare ben altre problematiche sulla propria strada.

Che fare dunque? Sostituire senza colpo ferire le compagne dimissionarie con due baldanzosi kapò dell'ideale unico oppure rischiare, in virtù di recuperare in poco di coerenza, di riaprire un più ampio dialogo con le forse politiche in generale? L'occasione fa l'uomo ladro, la poltrona fa l'uomo servo.

Buona settimana compagni!