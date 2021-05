Parte dalla Valle il nuovo Piano transfrontaliero di rilancio culturale ed economico

Si terrà in modalità telematica, domani martedì 18 maggio, a partire dalle ore 9,30, l’evento di lancio del Piano Tematico Pa.C.E. Patrimonio, Cultura, Economia e dei relativi progetti semplici, realizzati dalla Giunta regionale nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg 2014/2020

Pa.C.E. è un piano tematico che, al suo interno, raggruppa tre progetti semplici: Far Conoscere, Salvaguardare, Scoprire per Promuovere. I partner dei progetti sono la Regione Valle d’Aosta (Coordinatrice del Piano e capofila di Scoprire per Promuovere), la Ville de Nice (capofila di Far Conoscere), il Conseil Départemental des Alpes de Haute-Provence (capofila di Salvaguardare), la Regione Piemonte, la Regione Liguria, il Conseil Départemental de la Haute-Savoie, il Conseil Départemental de la Savoie, la Città Metropolitana di Torino, il Groupe d’intéret Public GIP FIPAN e la Fondazione Centro Conservazione e Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale”.

All’evento parteciperanno: Erik Lavevaz, Presidente della Giunta; Olivier Bagarri, Responsabile del Segretariato Congiunto ALCOTRA; Jean-Pierre Guichardaz, assessore ai Beni Culturali, Turismo, Sport e Commercio; Luciano Caveri, assessore all’Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate che, in virtù del suo ruolo politico, svolgerà la funzione di moderatore della tavola rotonda, alla quale prenderanno parte i rappresentanti politici di tutti i partner del Piano.

L’intero Piano Tematico Pa.C.E. è finanziato nell’ambito del programma di cooperazione territoriale transfrontaliera Italia/Francia Alcotra 2014-2020 per un importo complessivo di 6.734.117,65 euro, di cui 5.724.000,00 euro di quota FESR (provenienza comunitaria) e 1.010.117,65 euro di contropartite.

Si potrà seguire l’evento in diretta streaming sul canale Youtube della Regione autonoma Valle d’Aosta, oppure partecipare attivamente mediante piattaforma Zoom, iscrivendosi al link seguente: https://invallee.zoom.us/<wbr></wbr>webinar/register/WN_s7ak93-<wbr></wbr>yQ32uVtxMpBuj8w .

E’ con immensa soddisfazione - dichiara l’assessore ai Beni culturali, Jean-Pierre Guichardaz -, che presentiamo il Piano tematico Pa.C.E., il primo Piano Integrato Tematico dedicato alla cultura, che rappresenta, in un momento come quello che stiamo vivendo<s>,</s> una volontà di rilancio della cultura, intesa sia come patrimonio materiale che immateriale, per una ripresa del turismo come volano della nostra economia".

Pa.C.E. costituisce anche, conclude Guichardaz, "un’occasione per una governance transfrontaliera fra i territori al di qua e al di là delle Alpi 'latine', che, forti della loro storia comune, trovano nella cooperazione ALCOTRA uno strumento per la valorizzazione di un territorio 'pieds dans la mer et tête en montagne'".