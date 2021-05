La Giunta Lavevaz mira a riavviare la riqualificazione dell'aeroporto 'C.Gex'

Potrebbe riprendere prima di quanto si possa ipotizzare il completamento strutturale dell’aeroporto Corrado Gex di Saint-Christophe.

La Giunta regionale nella seduta di oggi lunedì 17 maggio ha infatti deliberato il riavvio della procedura.

"A seguito dell’avvenuta recente validazione della progettazione esecutiva del completamento del terminal a servizio del complesso aeroportuale - si legge in una nota - si rendono necessari alcuni adempimenti formali per dare coerenza alle procedure amministrative correlate e soprattutto ai finanziamenti a supporto dell’intervento".

In sostanza, sarà rivisto l’atto integrativo dell’Accordo di Programma Quadro sottoscritto dalla Regione con i Ministeri competenti dello Stato e l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac), aggiornandolo alle modifiche introdotte dal progetto esecutivo di completamento dell’aerostazione e rimodulando di conseguenza le risorse finanziarie necessarie.

"Le attività descritte consentiranno, nei prossimi mesi - prosegue il comunicato dell'Amministrazione regionale - di dare corso alle successive attività di completamento dell’aerostazione, rendendo la struttura funzionale rispetto alle esigenze di un aeroporto di piccole dimensioni riservando quindi, nell’ambito della definizione delle dotazioni informatiche e degli arredi, spazi adeguati oltre che per l’attività commerciale anche per le attività istituzionali e per gli operatori di aviazione generale. Sarà previsto, nel contempo, un segmento di volo commerciale attraverso la dotazione dello scalo anche di procedure di arrivo e partenza strumentali basate sulla navigazione Gps".

L’obiettivo dichiarato per lo sviluppo del sistema aeroportuale regionale prevede dunque di favorire l’incremento delle attività di 'aviazione generale' quali protezione civile, elisoccorso, voli di stato, lavoro aereo, voli business, voli turistici a motore, volo a vela, pratica con droni, addestramento piloti, unitamente ad attività di aviazione commerciale quali aerotaxi e business aviation, nonché un segmento di voli charter, a carattere stagionale e con limitazioni di dimensioni e capienza degli aeromobili.