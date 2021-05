'Storie risonanti d’antiche pietre', maxi evento all'Area Megalitica di Aosta

E' stato presentato oggi, lunedì 17 maggio all’Area megalitica di Aosta, il progetto musicale 'Storie risonanti d’antiche pietre', commissionato dalla Sfom della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale, con il supporto della Fondazione Compagnia di San Paolo e dell’assessorato regionale Beni culturali e Turismo.

Per illustrare i dettagli del progetto, sono intervenuti l’assessore ai Beni culturali, Jean-Pierre Guichardaz, l’insegnante di percussioni della Sfom, Marco Giovinazzo, musicista valdostano ideatore progetto, Enrico Montrosset, regista del docufilm, e il violoncellista di fama internazionale Giovanni Sollima, arrivato ad Aosta per un sopralluogo all’Area megalitica.

Il maestro Sollima è un autentico virtuoso del violoncello. Suonare per lui è un mezzo per comunicare con il mondo; la musica è un linguaggio potente e universale, flessibile, modulabile, pervasivo.

Giovanni Sollima è senza dubbio un compositore fuori dal comune, che grazie all'empatia che instaura con lo strumento e con le sue emozioni e sensazioni, comunica attraverso una musica unica nel suo genere. Il suo è un pubblico variegato e trasversale: dagli estimatori di musica colta ai giovani "metallari" e appassionati di rock; Giovanni Sollima conquista tutti.

Violoncellista di fama internazionale nonché il compositore italiano più eseguito nel mondo, oltre a collaborare con artisti di straordinario livello e con le più prestigiose orchestre del mondo, Sollima scrive e compone musica per il cinema, il teatro e la danza.

Dal 2010 insegna presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dove è stato insignito del titolo di Accademico. Nel 2012 ha fondato, insieme a Enrico Melozzi, i 100 Cellos. Nel 2015 ha creato a Milano il “logo sonoro” di Expo e inaugurato il nuovo spazio museale della Pietà Rondanini di Michelangelo. Nel campo della composizione esplora generi diversi avvalendosi di strumenti antichi, orientali, elettrici e di sua invenzione, suonando nel Deserto del Sahara, sott’acqua, o con un violoncello di ghiaccio.

Coinvolgere un artista di tale calibro e di fama internazionale per dare una voce diversa e potente alle antiche pietre dell’Area megalitica di Aosta, riveste un significato di assoluta rilevanza.

La composizione del Maestro Sollima, espressamente scritta per il sito archeologico dell’Area megalitica, sarà l’oggetto di un prodotto audiovisivo autoriale, che avrà il compito non tanto di descrivere in maniera illustrativa la straordinarietà del luogo nel quale essa verrà eseguita, ma di raccontare, esplicitandole, le relazioni possibili tra gli spazi, i reperti, la sacralità inscritta nelle stele e nelle arature e la scrittura musicale, la ricerca poetica che l’autore ha scelto di rivelare nella sua composizione.

A questo scopo si è puntato alla creazione, esecuzione e registrazione audio-video di una composizione musicale originale, pensata appositamente per questo specifico luogo e ad esso ispirata. La prima che Giovanni Sollima dedica a un sito archeologico.

Nell’audiovisivo autoriale, in particolare, il sapiente intreccio di risonanze e spazializzazioni saprà integrare suggestioni sonore e visive in un unico clima, allo stesso tempo ancestrale e contemporaneo: un docufilm di elevata qualità frutto del coinvolgimento di professionisti del settore, tra cui Enrico Montrosset in qualità di regista, cui il maestro Sollima ha impresso una cifra di indiscutibile livello artistico e musicale.

La composizione del maestro Sollima verrà presentata nella ricorrenza del 24 giugno prossimo, in cui si celebreranno i 5 anni dell’apertura al pubblico del sito megalitico, e rappresenterà un prestigioso strumento di visibilità distribuito mediante siti istituzionali, canali social e portali tematici nazionali ed internazionali.

'Storie risonanti d’antiche pietre', dunque, impreziosirà non solo l’Area megalitica in quanto protagonista principale del progetto, ma l’intero territorio valdostano che, attraverso la sinergia di diversi partners e la partecipazione di vere eccellenze del mondo artistico, godrà di una vetrina importante e privilegiata.

Fondamentale la collaborazione tra la Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Regione e le istituzioni musicali locali, strette in un impegno comune per la valorizzazione e la promozione diffusa di un luogo straordinario: l’Area megalitica coperta più vasta d’Europa, unico sito megalitico italiano attualmente inserito nel circuito culturale europeo delle Megalithics Routes of Europe.

Una sinergia, dunque, tra arti performative e beni culturali resa ancor più significativa perché sviluppatasi durante il difficile periodo della pandemia e dei lockdown che ha visto un’indubbia contrazione economica di tali settori ma, contestualmente, un loro reinventarsi nell’ottica di un rafforzamento reciproco: una buona pratica che senz’altro costituirà un’alleanza proficua da consolidare nel tempo.

Il progetto, particolarmente nella sua fase di rimodulazione e ampliamento, è stato coordinato da Marco Giovinazzo e ha visto un'ampia cooperazione tra Enti, partendo naturalmente da quello promotore, la Fondazione "M. Ida Viglino" per la Cultura Musicale, toccando La Fondazione Compagnia di San Paolo - Ente co-finanziatore attraverso il bando "Luoghi della Cultura 2020" – l'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta, l'Assessorato Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio della Regione Autonoma Valle d’Aosta, il Comune di Aosta e la Soprintendenza per i beni e le attività culturali.