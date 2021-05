La SGDM sigla convenzione con il Conservatorio di Aosta

L’associazione SuonoGestoMusicaDanza-SGMD di Aosta ha sottoscritto una convenzione con l’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta- Conservatoire de la Vallée d’Aoste.

A dare la grande notizia è il fondatore stesso di SGMD, Matteo Cigna: “Più di un anno fa, abbiamo ricevuto l’invito a essere convenzionati con l’istituzione di Aosta, poi la pandemia ha fermato i lavori. Dopo anni che cercavamo un dialogo con questa entità di alta formazione musicale presente sul territorio valdostano per una convenzione pari a quella già firmata con il Conservatorio di Torino, finalmente abbiamo trovato un interesse e un canale di dialogo, così il 28 aprile 2021, si è concretizzata la convenzione. Ne siamo felici oltre che orgogliosi – prosegue Matteo Cigna- questo è un passo molto importante per una scuola privata che si regge esclusivamente sulle proprie forze, finalmente un riconoscimento anche sul territorio”-

SuonoGestoMusicaDanza non è solo una scuola per bambini, la proposta didattica si rivolge a tutti, con corsi collettivi e individuali di strumento partendo dalla base e formando in un percorso in crescita. In quest’ottica l’associazione offre nel suo ventaglio di proposte i “CORSI PRO”, le cui attività formative degli allievi musicisti iscritti, potranno essere armonizzate con i programmi del conservatorio di Aosta e chi lo vorrà avrà tutte le basi per proseguire la formazione e conseguire un titolo di studio musicale. La proposta dei “corsi pro”, presenti fin dal 2018 grazie alla convenzione con il conservatorio di Torino, sono dedicati a coloro che desiderano intraprendere un percorso “professionalizzante” offrendo agli studenti di disporre delle basi necessarie per proseguire la formazione e conseguire un titolo di studio musicale.

“La convezione con le Conservatoire di Aosta - conclude Matteo Cigna - ci da una grande forza per proseguire e perseguire gli obiettivi che l’associazione porta avanti fin dalla sua fondazione: diffondere la cultura musicale con corsi destinati a tutte le età e a tutti i livelli, costruendo per ciascun allievo un progetto individuale personalizzato che tenga conto delle sue capacità, possibilità ed esigenze. Collaborare con le Conservatoire del nostro territorio, fare rete e essere riconosciuti in questo modo è un ulteriore spinta a continuare a fare ciò in cui abbiamo sempre creduto”.