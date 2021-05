Riaperti i dehors di bar e ristoranti, la Valle 'arancione' riparte comunque

Volti sorridenti e la speranza sempre più concreta di una ripartenza in grado di limitare i danni subìti in mesi di chiusura forzata dalla pandemia. E' con questo spirito che di buon mattino oggi lunedì 17 maggio i gestori di bar e caffetterie da Pont-Saint-Martin a Courmayeur e in tutte le vallate laterali hanno iniziato ad allestire i dehors dei loro locali. Più tardi lo faranno i ristoratori, perchè da oggi anche in Valle d'Aosta, unica regione italiana ancora in arancione, è possibile sedersi e consumare nei dehors dei locali pubblici dall'apertura sino alle 18.

Lo consente un'ordinanza firmata dal Presidente della Giunta, Erik Lavevaz, in deroga ai criteri previsti per la zona arancione. "Si riparte, ci proviamo, è un primo passo importantissimo", si limita a commentare un barista aostano intento ad allestire i tavoli. Da oggi in zona gialla riaprono anche musei, cinema, teatri e piscine all'aperto.

Per l'allungamento del coprifuoco a mezzanotte e il via libera alle feste di matrimonio occorrerà invece attendere ancora qualche giorno.