Alleanza Autono-misti Progetto Civico Progressista una forzatura

Siamo sempre li…

…che il “matrimonio” politico tra Autono-misti e Progetto Civico Progressista fosse nato con evidenti e forse troppe forzature non è certo un mistero, ma che le distanze programmatiche enunciate in campagna elettorale determinassero le dimissioni di un assessore a distanza di solo sette mesi dalla nascita del nuovo governo, è un fatto che non fa sicuramente bene alla politica valdostana.

Sia chiaro, da parte nostra siamo ben felici che il Consiglio abbia infine votato per proseguire l’iter di ampliamento del Parini, per il semplice motivo che a 14 anni di distanza dall’esito di un referendum che ha sancito in ogni caso una direzione chiara e precisa, allo stato attuale questa resta la sola opzione realmente percorribile per concorrere ad un ammodernamento del presidio ospedaliero regionale in tempi certi, senza peraltro vedere dissipati nel nulla le decine di milioni di euro già spesi per la progettazione e la realizzazione di un’opera il cui cantiere è già iniziato, e che, nel suo insieme, permette anche di mettere in sicurezza e di valorizzare i ritrovamenti archeologici.

Ma indipendentemente dalle opinioni che si possono avere sull’argomento specifico, l’aspetto dirimente della vicenda non è tanto se l’assessore Minelli ha fatto bene o male a dimettersi, quanto piuttosto chiedersi se la regione Autonoma Valle d’Aosta può ancora permettersi di vedere l’azione amministrativa del suo più importante organo rappresentativo condizionata da maggioranze tenute insieme da accordi post elettorali tanto labili quanto poco efficaci nell’affrontare i dossier più delicati per lo sviluppo del nostro territorio.

Perché, al di là di ogni demagogia, la questione “ospedale” rappresenta la perfetta cartina tornasole del pantano in cui il sistema politico valdostano è caduto, e dal quale difficilmente sarà in grado di uscire se chi sta seduto oggi in Place Deffeyes non si assume l’onere di ridisegnare le regole del gioco, mettendo mano ad una legge elettorale che semplicemente non funziona, soprattutto adesso che dallo schema “dell’uomo solo al comando” (che tanti problemi ci ha lasciato in eredità) si è passati a quello del “tutti con o contro tutti”(il meno adatto a risolvere quegli stessi problemi).

In fondo, si tratta solo di allinearci a quanto succede in tutte le altre regioni del Paese, che tra l’altro alla luce dei dati Covid sembrano funzionare mediamente meglio di noi: elezione diretta a doppio turno del Presidente della Giunta con relativo premio di maggioranza, in modo che chi vince le elezioni sia pienamente legittimato a portare avanti le azioni amministrative previste nel proprio programma elettorale, che, di fatto, diventa l’espressione tangibile della volontà della maggioranza dei cittadini, al di là di ogni legittima petizione popolare.

Noi crediamo che sia arrivata l’ora di aprire un serio e costruttivo dibattito in tal senso, perché come ci suggerisce Paolo Pombeni, se la vecchia politica è irrappresentabile e la nuova politica delude o inquieta, l’unica via ragionevole da intraprendere è quella di ripartire dalla buona politica. E per farlo, almeno in Valle d’Aosta, servono basi nuove.