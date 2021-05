Aosta: Sindaco e vice incontrano uno a uno tutti i 315 dipendenti del Comune

Incontrare uno per uno tutti i 315 dipendenti dell’Amministrazione comunale di Aosta in modo da 'leggere' il funzionamento della macchina municipale non servendosi della fredda burocrazia ma di "315 paia di occhi diversi tra loro". Così il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, ha anticipato nella sua rubrica 'Block notes' su Aostacronaca una singolare e nuova iniziativa di 'conoscenza diretta' dei propri dipendenti e collaboratori condotta insieme alla vicesindaco, Josette Borre e al capo gabinetto del Comune, Fabio Molino.

Gli incontri con i dipendenti sono iniziati la scorsa settimana; obiettivo dei vertici dell'Amministrazione aostana, ottenere una rappresentazione dei diversi uffici e delle attività svolte non analizzando un organigramma o aree di competenza ma tramite la conoscenza delle persone che vi lavorano.

Alle maestranze il sindaco ha chiesto la loro personale idea di amministrazione comunale, ottenendo spesso opinioni e raffigurazioni diverse tra loro e venendo così anche a conoscenza di problematiche distinte a seconda delle tipologie di servizio e funzione.