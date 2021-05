Adottare un ciliegio alpino per salvare i ghiacciai perenni del Monte Bianco

Sulla collina che guardando al Monte Bianco sta alla sinistra della stazione funiviaria Skyway, una volta crescevano dei ciliegi selvatici. Non sono in molti a ricordarselo e ci sono poche immagini che lo testimoniano.

Skyway Monte Bianco, in cordata con Cva Energie e Raccordo Autostradale Valdostano-Rav, ha deciso in questo senso di avviare un'iniziativa cultural-sociale: ripopolare la collina piantando i ciliegi che vi crescevano un tempo, per ridarle la sua immagine antica e naturale, e regalare a tutti lo spettacolo dei ciliegi in fiore con lo sfondo delle nevi perenni.

Non è tutto, i ciliegi aiuteranno a mitigare l’effetto che il riscaldamento globale ha sui ghiacciai e, studiandoli, si potrà calcolare quanta CO2 riesce a catturare in un anno ogni singola pianta.

Per sostenere questo progetto è possibile adottare un ciliegio, piantato ai piedi del Monte Bianco. L'adozione può essere fatta a proprio nome oppure come dono, contribuendo così alla scrittura di una nuova pagina, più green e consapevole, della nostra storia.

Per ulteriori informazioni www.cvaenergie.it