LIBRARTE: Maledetti Vuoti di Pasquale Cavalera

Sono lieta di annunciare l'uscita del nuovo libro intitolato Maledetti Vuoti di Pasquale Cavalera. Un autore che stimo molto di cui ho apprezzato tutti i suoi libri.

Intrappolato nella deleteria rete dei mass media e abilmente manipolato da un Sistemaalienante privo di etica che propone il consumismo come unico valore, l’uomo del nuovomillennio è incapace di distinguere in autonomia il bene dal male, oramai divenuto con lasua vile complicità pericolosa oggettistica non pensante.

I maledetti vuoti sono spiritierranti, animati dalla bramosia di emergere, disposti ad assumere una condotta immoralepur di trarne vantaggio, facendo prevalere gli interessi personali a scapito dell’interacollettività.

Affiora così in Cavalera la primitiva rabbia, un pensiero narrativo sempre fedelea riflessioni spontanee e senza preamboli, che si dirama nei meandri dell’inconscio fino arivelare l’inquietudine di una penna sofferta, in una dirompente forza interiore capace digraffiare le anime più percettive.

Produzione: www.storiedilibri.com

Copertina: Lava Pedro

Prefazione: Manuela MoschinPrezzo di copertina: 10€.