Confcommercio VdA partner di Università Mercatorum per la crescita delle aziende valdostane

E' stata ufficializzata la partnership tra la Confcommercio Valle d'Aosta e l'Ateneo delle Camere di Commercio 'Università Telematica Mercatorum', che permetterà l'accesso a una serie di percorsi universitari pensati per l'apprendimento e l'incremento di quelle conoscenze utili ad operare nei maggiori settori produttivi e dell'eccellenza italiana di successo.

La collaborazione tra la Confcommercio VdA e l'ateneo Mercatorum è stata presentata dall'assessore regionale all'Istruzione, Luciano Caveri; dal presidente di Confcommercio VdA, Graziano Dominidiato; dal Rettore di Università Mercatorum, Giovanni Cannata; dal Responsabile di Università Mercatorum, Matteo Fortunati.

Mercatorum è la prima Startup University delle aziende tutta italiana, caratterizzata da diversi percorsi accademici, tutti all’insegna dell’innovazione. L'accordo con Confcommercio rappresenta la prima partnership pubblico-privata per la governance di un’istituzione universitaria, che nasce con l’obiettivo di assumere la leadership nella formazione delle imprese.

"L'ateneo Mercatorum certamente non vuole mettersi in competizione con l'Università della Valle d'Aosta - ha precisato Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio-Fipe VdA - semmai esserne partner, favorendo chi vorrà trovare nei percorsi di studio di Mercatorum ulteriore possibilità di qualificazione nella propria azienda. Per noi questa partnership è motivo di grande soddisfazione e orgoglio, considerato anche che Mercatorum è unanimente riconosciuta come la 'università delle imprese e del Made in Italy'. Si tratta dunque di un'opportunità validissima e importante per la Valle, per quanti pur lavorando intendono proseguire i loro studi seguiti da docenti altamente qualificati, senza doversi spostare da una regione a un'altra per seguire i corsi".

L'assessore Caveri è intervenuto sottolineando che "la digitalizzazione, la realtà telematica, anche in ambito di studi universitari, hanno avuto una profondissima accelerazione in questi tempi, dovuta principalmente alla Didattica a distanza; credo che oggi le Facoltà telematiche, soprattutto se prestigiose come quella presentata oggi da Confcommercio VdA, siano un arricchimento e rendano più facile anche a molti valdostani l'accesso a una laurea. Questa iniziativa di Confcommercio VdA è appoggiata con entusiasmo dall'Amministrazione regionale, nella consapevolezza di quanto il grave momento che stiamo vivendo sia di peso alle aziende commerciali locali. La vostra partnership potrà contribuire ad accrescere la formazione e la cultura in Valle d'Aosta, e questo è un gran bene".

Confcommercio VdA sottolinea che Mercatorum', con più di 18 corsi di lauree e quasi 100 master, è stato scelto come partner perché rappresenta un’istituzione di formazione e ricerca affidabile basata sulle imprese e sul lavoro, fondata dalle Camere di Commercio per la valorizzazione del capitale umano e del lavoro.

L’attenzione dell’Ateneo va verso il cambiamento e l’innovazione. L’obiettivo è quello di formare con un’attenzione alla sostenibilità economica, sociale ed ambientale dell’economia e delle imprese. Nuovi obiettivi, nuove competenze, nuovi mondi organizzativi nei quali lo studente andrà ad operare: da qui al 2023 cinque settori “core” dell’eccellenza italiana e del made in Italy serviranno oltre 236mila talenti.

I percorsi sono mirati a studenti “imprenditori e lavoratori”, che non riescono a trovare sbocchi di studi in altri atenei; studenti che non possono permettersi di spostarsi per ragioni di studio e altri che per necessità personali non hanno potuto iscriversi prima.

La vision di creare la prima 'open university' e un ponte di collegamento tra formazione e mondo del lavoro si sposa perfettamente con la mission di aiutare gli studenti a realizzare i propri obiettivi e far crescere i professionisti nel proprio lavoro. Per studiare e apprendere non c’è l’età e il momento giusto ma solo la voglia di farlo.

Interessanti proposte di agevolazioni economiche sono indirizzate a enti convenzionati o accreditati (ei point), programma futuro sicuro (età compresa tra i 17 e 20 anni), programma dolce attesa, diversamente abili, forze dell’ordine, Aci.

Per informazioni ed iscrizioni è sufficiente far riferimento agli uffici di Confcommercio VdA contattando il recapito 0165-40004 interno 4 oppure scrivere al riferimento eipoint.ascomvda@<wbr></wbr>unimercatorum.it.