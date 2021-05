Alla Biblioteca regionale il Mercatino del libro usato

Come ogni anno in primavera e autunno, la Biblioteca regionale 'Bruno Salvadori' di Aosta mette in vendita dei libri dismessi dal Sistema bibliotecario valdostano.

Per la situazione di emergenza sanitaria in atto, anche quest’edizione primaverile sarà esclusivamente online e sarà possibile visionare l’elenco dei libri offerti in vendita sul sito del sistema bibliotecario: https://biblio.regione.vda.it/<wbr></wbr>.

I cittadini interessati a un particolare libro, dopo averlo individuato nell’apposito elenco, dovranno inviare un email all’indirizzo mercatinovda@gmail.com e prenotarlo. Il volume o i volumi saranno riservati e tenuti da parte; la persona interessata all’acquisto dovrà comunque sempre attendere una comunicazione via posta elettronica di conferma che il volume desiderato sia effettivamente ancora disponibile. Gli elenchi infatti verranno aggiornati quotidianamente solo a fine giornata. I documenti potranno essere ritirati in biblioteca a partire da lunedì 7 giugno.

Il mercatino si svolgerà durante una settimana: prenderà il via lunedì 24 maggio, fino a sabato 29 maggio 2021. Il prezzo di vendita diminuirà di due giorni in due giorni: da 3 euro lunedì e martedì, a 2 euro mercoledì e giovedì, per arrivare infine a 1 euro venerdì e sabato.

I libri posti in vendita sono quasi 1.900. Si tratta di copie usate che non sono più utili al servizio pubblico: libri posseduti in più copie, volumi di cui esistono edizioni più aggiornate, libri che da tempo non vengono più richiesti, libri non in buono stato, ma non al punto da dover essere inviati al macero.

I generi spaziano dalla narrativa, alla saggistica, alla cultura valdostana, ma anche manualistica, guide turistiche e libri per ragazzi.

L’Assessore ai beni culturali, turismo, sport e commercio evidenzia che l’iniziativa dà attuazione alla normativa in materia di dismissione dei documenti del Sistema bibliotecario, e al tempo stesso, è l’occasione per dare ai libri una seconda vita attraverso la pratica positiva del riuso.

Per ogni informazione, rivolgersi alla Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta tel. 0165.274802 oppure 0165.274804