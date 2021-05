L'homeschooling non è un'idea straniera, soprattutto nei paesi occidentali. Dopo tutto, proprio come molti lo definirebbero, l'homeschooling sta solo frequentando la scuola a casa piuttosto che altrove. Quindi, si può dire che sia un'esperienza abbastanza buona sia per i genitori che per i bambini, specialmente per coloro che vogliono affinare il loro legame familiare.

L'Italia è uno dei paesi che hanno aderito a questo sforzo. E anche se è ancora un inizio abbastanza umile per loro rispetto ad altri giganti della scuola dell'infanzia come il Regno Unito e gli Stati Uniti, sta lentamente crescendo più sostenitori nel momento.

Ecco 5 motivi per cui l'homeschooling funzionerebbe continuamente nei prossimi 5 anni.

1. Ha già lavorato negli ultimi 50 anni

Questo movimento è iniziato negli anni '70 negli Stati Uniti. Non è selvaggio come la homeschooling sia in corso da anni anche prima dell'uso diffuso di Internet? Oh, ed è cresciuto solo da allora, il che dimostra solo come ispiri molti genitori a continuare a credere nel valore che può dare a loro e ai loro figli.

Inoltre, diversi studi, tra cui quello di Rudner nel 1999 e di Martin-Chang e dei suoi colleghi nel 2011, hanno dimostrato che i bambini istruiti a casa sono generalmente più avanzati dei loro omologhi istruiti pubblici. Così, come dimostra la sua storia, possiamo dedurre che l'homeschooling ha una solida base che non sarebbe scossa in nessun momento in futuro.

Ma se ancora non mi credete che l'homeschooling continuerà a funzionare per i prossimi 5 anni, allora andiamo al nostro prossimo punto.

2. La tendenza mostra un tasso di crescita continuo dei genitori e dei figli che scolare a casa

In effetti, la popolazione dei bambini in età scolare in Italia è ancora modesta. L'Anagrafe Nazionale degli Studenti indica che ci sono circa 4.169 studenti istruiti a casa per l'Anno Accademico 2017-2018. Ma teniamo conto anche delle numerose nuove iniziative che continuano a contribuire all'ascesa di altri metodi educativi tra cui l'homeschooling in Italia. In particolare, queste iniziative di homeschooling sono state spinte ad arrivare al top da genitori altamente motivati che sono stati ispirati dal successo del metodo negli Stati Uniti. Di conseguenza, vi è un aumento della domanda di istruzione a domicilio nel paese.

Aggiungiamo anche il fatto che la Costituzione italiana garantisce la libertà di istruzione. A differenza di altri paesi europei come la Germania, non si può ora ostacolare l'adozione di questo metodo educativo da parte dei cittadini italiani finché i genitori avranno le risorse tecniche ed economiche per farlo. Pertanto, mentre questa tendenza continua a crescere, il fenomeno dell'homeschooling in Italia continuerà nel prossimo futuro.

3. Homeschooling e la nuova normalità

Ma aspetta, durante il culmine della pandemia, molte famiglie hanno anche fatto ricorso all'homeschooling come risposta. Pertanto, la domanda è cresciuta molto più forte di prima. In realtà, Lubienski, una persona che studia homeschooling negli Stati Uniti, crede che la pandemia potrebbe dare una spinta duratura al movimento homeschooling.

E in effetti lo dimostra. A causa del numero di famiglie in grado di far fronte alla scuola dell'infanzia, molti si vedono anche continuare a farlo in futuro. Ciò include coloro che non hanno istruito a casa i loro figli prima della pandemia

4. Ci sono tonnellate di materiale per la homeschooling là fuori!

Quindi, ora, vuoi iniziare a scuola a casa con i tuoi figli? Allora Internet è tuo amico. Puoi letteralmente aiutarti a ottenere materiali per le esigenze educative dei tuoi figli. Oh, e anche la tua. Ci sono molte risorse gratuite là fuori che possono aiutarti ad essere un genitore homeschool di successo. Alcuni non hanno nemmeno bisogno di scavi esaustivi. Ecco un consiglio da noi, dai un'occhiata My GRE Exam Preparation . Qui puoi trovare tutto ciò che devi sapere sulle guide e sui corsi di studio degli esami. È inoltre possibile see these tips per trovare alcune delle migliori guide allo studio per studenti online.

E sai una cosa? Per quanto mi riguarda, il progresso tecnologico non finisce qui. Cioè, ci saranno strumenti e materiali più innovativi che puoi usare per migliorare la tua esperienza di homeschooling in futuro.

5. Il movimento homeschooling continua a diversificare

In precedenza, la maggior parte dei genitori che scelgono di andare a scuola in casa rispetto alla scuola pubblica sono stereotipati in due tipi: il genitore cristiano conservatore e il genitore progressista anti-istituzionale. Ma con il venire degli anni, sempre più genitori che non appartengono agli stereotipi si uniscono al movimento. Questo perché ora lo vedono come un'opzione praticabile per i loro figli piuttosto che un metodo utilizzato da determinati gruppi.

Questa diversificazione comporta che sempre più genitori si uniranno in futuro, così come vedono che può essere un'opzione più favorevole per loro.