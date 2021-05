Pubblicati gli avvisi nomina presidente e cda Aps Aosta

L’Amministrazione comunale ha indetto due avvisi pubblici per la formazione, rispettivamente, di un elenco di idonei alla nomina di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di un elenco di idonei alla nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblici Servizi Aosta spa, la società per azioni a totale capitale pubblico appartenente al socio unico Comune di Aosta.

I testi degli avvisi, con i fac-simile delle domande, sono pubblicati nella sezione “Pubblicazione –Sezione generale”dell’Albo pretorio online, raggiungibile direttamente all’indirizzo https://www.comune.aosta.it/it/servizi_online/albo_pretorio_online/.Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione nell’adempimento del loro mandato saranno tenuti -in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio comunale 92/2020-a perseguire all’interno dell’azienda gli obiettivi fissati dal Sindaco nell’atto di nomina.

Il Presidente e i componenti del CdA saranno,altresì, tenuti ad attenersi,e a dare esecuzione,a quanto stabilito dalle “Linee guida in materia di controllo analogo sulle società partecipate dal Comune di Aosta operanti in regime di in house providing strumentale”, approvate dal Consiglio con la deliberazione 92/2017.La durata degli incarichi sarà pari a tre esercizi, corrispondente all’approvazione dei bilanci consuntivi 2021/2022/2023.I nominativi dei candidati idonei verranno inseriti in due elenchi in ordine alfabetico -uno degli aspiranti alla carica di Presidente e l’altro di componente del CdA -che resterà valido sino alla scadenza del mandato del Sindaco e, in ogni caso, non oltre tre esercizi.

Le nomine saranno effettuate dall’assemblea dei soci, su indicazione del Sindaco in qualità di socio unico di Aps spa.

I candidati devono far pervenire la propria candidatura, tramite Posta elettronica certificata, all’indirizzo protocollo@pec.comune.aosta.it (o, eccezionalmente, vista la situazione di emergenza e solo qualora non in possesso di casella di Posta elettronica certificata, sarà possibile trasmettere le candidature ei relativi allegati da un indirizzo di posta elettronica non certificata all'indirizzo assistenzalegale@comune.aosta.it e accertarsi telefonicamente dell’avvenuta ricezione ai numeri 0165-300.439/483) entro le ore 12 di venerdì28 maggio 2021secondo le modalità indicate da ciascun avviso ai quali è necessario fare riferimento anche per quanto concerne soggetti ammessi, requisiti e causedi esclusione.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Assistenza legale dal lunedì al venerdì,dalle ore 9 alle ore 12, ai recapiti telefonici0165-300.439/474oppure via e-mail all’indirizzo: assistenzalegale@comune.aosta.it.