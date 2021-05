Italia tutta gialla da lunedì, solo la Valle d'Aosta resta arancione

Italia tutta gialla da lunedì prossimo tranne la Valle d'Aosta che resta in zona arancione. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà entro la sera di oggi venerdì 14 maggio una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire dal 17 maggio.

I dati positivi registrati in Valle dal 7 al 13 maggio non stati dunque ritenuti sufficienti anche a fronte di un aumento di positività e ricoveri nelle ultime 24 ore. C'è però la possibilità che il Presidente della Giunta, Erik Lavevaz, disponga un'ordinanza di apertura dei dehors di bar e ristoranti con orari limitati solo per il pranzo, pur restando in zona arancione.