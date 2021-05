Valle arancione ma dehors di bar e ristoranti aperti dal mattino alle 18

Arancioni si, ma seduti nei dehors dei locali aspettando la promozione in giallo. Sarà così in Valle d'Aosta la prossima settimana, quando tutte le regioni italiane tranne la nostra entreranno in zona gialla. Nel pomeriggio di oggi però, venerdì 14 maggio, il Il Presidente della Giunta, Erik Lavevaz ha firmato una nuova Ordinanza per la proroga delle misure poste in essere il 10 maggio con annesso alleggerimento.

Sulla base del consolidarsi del miglioramento del quadro epidemico, infatti, l’Ordinanza a partire da lunedì 17 maggio consente ai bar e ai ristoranti di servire i clienti al tavolo all’aperto, fino alle ore 18, nello stretto rispetto delle regole del distanziamento e nella misura massima di 4 persone per tavolo.

La Presidenza informa inoltre che, grazie alla collaborazione della Usl VdA, nel corso della prossima settimana verrà attivato un servizio gratuito di tamponi a disposizione della popolazione che necessiti di una certificazione di negatività per i motivi previsti (come spostamenti extra-regionali e visite nelle strutture per anziani). Il servizio verrà svolto presso il drive-in allestito nell'area della Pepinière d'entreprises di Aosta.

ORDINANZA