Scende l’incidenza dei nuovi casi, ma è ancora alta. Rimane rischio color arancione

L’incidenza dei nuovi casi ogni 100.000 abitanti nella settimana 07-13 maggio è scesa a 156 contro i 189 della settimana precedente. Il dato è positivo ma i nuovi parametri che dovrebbero andare in vigore prevedono la zona rossa a 150 casi e non più a 250.

I due grafici a lato, forniti dal dottor Fusato, sono dell'Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) riportano un 9% di occupazione dei posti letto in area non critica; la nuova soglia dovrebbe essere 30%, mentre adesso è al 40%, e un 20% di occupazione dei posti letto in Terapia Intensiva; la nuova soglia dovrebbe essere 20% mentre adesso è al 30%.

Dopo 5 mesi, l'Italia potrebbe tornare tutta in zona gialla a partire da lunedì. Ma la Valle d’Aosta per i dati illustrati da dottor Fusaro rimane a rischio arancione solo la Valle d'Aosta. Vaccini: alle Regioni che ne usano di più andranno più dosi di AstraZeneca. Negli Usa cade l'obbligo di mascherina anche al chiuso per i vaccinati.

Saranno determinanti i dati delle ultime ore per confermare o meno il calo del contagio nella regione alpina.

Il passaggio in zona gialla consentirebbe di allentare le misure restrittive, in particolare per quanto riguarda l'apertura di bar e ristoranti.

Nella foto il dottor Luca Fusaro