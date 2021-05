Aosta: Una panchina arcobaleno contro l'omofobia

Istituita dall’Unione Europea con l’acronimo IDAHO (International Day against homophobia, transphobia and biphobia), la Giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia in programma lunedì 17 maggio alle ore 15 vedrà l’inaugurazione di una panchina dipinta con i colori dell’arcobaleno in piazza Arco d’Augusto.

L’evento rientra nel quadro dell’adesione alla ricorrenza - finalizzata a promuovere e coordinare eventi di sensibilizzazione e prevenzione per contrastare il fenomeno dell'omofobia in tutte le sue forme e in tutti i Paesi del mondo - da parte dell’Amministrazione comunale avvenuta con l’approvazione di una delibera di Giunta lo scorso 29 aprile.

Per l’assessora alle Politiche sociali e alle pari Opportunità del Comune di Aosta, Clotilde Forcellati, "la scelta da parte dell’Amministrazione comunale di installare una panchina arcobaleno vuole sensibilizzare la comunità, unitamente all’opera meritoria dell’associazionismo, intorno al tema dei diritti della comunità LGBTQI+, e sottolineare con forza il messaggio che la città di Aosta rifiuta ogni forma di discriminazione".