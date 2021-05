SCEGLI LA TESSERA PLATINO: LA FORMAZIONE E LE PRATICHE DI SPORTELLO SARANNO A PORTATA DI UN “CLICK”

La tessera PLATINO ti permetterà inoltre di poter accedere all’area riservata del nostro sito, uno spazio riservato sul cloud di Confcommercio VdA all’interno del quale potrai visionare tutta la tua documentazione relativa alle pratiche di sportello, gli elaborati sulla sicurezza ed igiene e gli attestati ai corsi di formazione obbligatoria.

Il cloud è un vero e proprio spazio di archiviazione personale, che risulta essere accessibile in qualsiasi momento ed in ogni luogo utilizzando semplicemente una qualunque connessione ad Internet.

Il grosso vantaggio del cloud dunque è sincronizzare tutti i propri file preferiti in un unico posto, con il conseguente vantaggio di riscaricarli, modificarli, cancellarli e/o aggiornarli, senza avere quindi più il bisogno di portare con sé hard disk esterni, pen drive USB, o qualsiasi altra cosa che normalmente è possibile perdere o dimenticare.

I tuoi attestati di formazione oppure pratiche di sportello non necessiteranno più di essere stampate ed archiviato il cartaceo. Avere uno spazio riservato alla tua azienda sul cloud significa poter consultare le pratiche ed i corsi effettuati senza perdere tempo nell’archiviarli personalmente.

Cos’aspetti ad aderire a Confcommercio VdA e scegliere la tua tessera platino nella quale ogni tua esigenza formativa, ogni pratica di sportello e la relativa archiviazione sono a portata di click.

Per informazioni e dubbi relativi al tesseramento sarà sufficiente scrivere una mail a associati@confcommercio.it oppure contattarci al recapito 366.5942478.