Usl Vda aderisce a giornata ipertensione

Il Centro per l'Ipertensione arteriosa della struttura di Medicina interna dell'Usl Valle d'Aosta aderisce alla Campagna mondiale di sensibilizzazione, in occasione della Giornata promossa dalla Società italiana e dalla lega italiana dell'Ipertensione arteriosa.

A causa delle misure anti-Covid, quest'anno non ci saranno iniziative in presenza, ma saranno comunque resi disponibili materiali informativi sul sito dell'Azienda Usl. "Con grande rammarico, non potremo effettuare, come ogni anno, visite e incontri - ha spiegato Giulio Doveri, direttore del Dipartimento delle Discipline mediche e della struttura di Medicina interna - ma il servizio del nostro Centro, seppur in maniera ridotta, prosegue nell'ambito dell'attività del reparto".