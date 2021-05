Sì unanime del Consiglio Valle a controllo e possibile abbattimento dei lupi

Il presidente della Giunta regionale potrà autorizzare prelievo, cattura ed eventuale abbattimento di lupi, dopo il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Lo prevede il disegno di legge approvato oggi all'unanimità dal Consiglio Valle, elaborato dalla Terza commissione consiliare 'Assetto del territorio' dopo un accordo bipartisan tra le forze politiche.

"Sin da subito - ha spiegato Albert Chatrian (Alliance valdotaine, nella foto), presidente della Commissione e relatore del progetto di norma - la volontà della Commissione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e statale a salvaguardia del lupo, è stata quella di pervenire a un testo che garantisse la conservazione della specie lupo compatibile con le attività di allevamento e agricole che in alcune circostanze sono state minacciate e anche lese dagli attacchi del predatore, incrementando così la paura e l'ostilità verso il lupo".

Secondo il correlatore Augusto Rollandin (Pour l'autonomie), "questo testo, condiviso tra i vari gruppi consiliari e sintesi della nostra proposta e del disegno di legge della Giunta, non deve essere interpretato come una caccia al lupo, ma come una giusta difesa delle persone e degli animali presi d'assalto dal lupo, anche in pascoli vicino alle frazioni e negli alpeggi".