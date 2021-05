Comitato Batailles de Reines al lavoro per Concorso regionale e combats 2021

Nonostante lo stop forzato delle eliminatorie primaverili, "l'attività dell'Association non si ferma e si prosegue nel lavorare per avviare, non appena possibile e alle giuste condizioni, il 63esimo Concours Régionale".

Lo rende noto Roberto Bonin, presidente del Comitato Amis Batailles de reines sottolineando che "in attesa di poter dare aggiornamenti e informazioni in tal senso, si prosegue anche nel lavoro di organizzazione del quinto Confronto interregionale Valle d'Aosta - Canavese - Valli di Lanzo e della 2ème edition 'Combats des 2ème veau', che si terranno il 23 ottobre prossimo".



Sono quindi aperte le iscrizioni, da effettuare mediante messaggio al numero di telefono dell'Association 0165-261037 entro il prossimo 31 luglio.



Al quinto Confronto interregionale Valle d'Aosta - Canavese - Valli di Lanzo potranno partecipare bovine nate dopo l'1 ottobre 2017, che abbiano partorito dopo l'1 ottobre 2020.

Alla 2ème edition 'Combats des 2ème veau', bovine nate dopo l'1 ottobre 2016, che abbiano partorito almeno una volta dopo l'1 ottobre 2019.