Domani venerdì 14 maggio saint Mathias

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Venerdì 14 maggio

Vescovado - mattino

Udienze

Sabato 15 maggio

Chiesa parrocchiale di Entrèves - 15.00

S. Cresime

Chiesa parrocchiale di Courmayeur - 17.00

S. Cresime

Domenica 16 maggio

Chiesa parrocchiale di Saint-Nicolas - ore 11.00

S. Cresime

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime

Le Messager Valdotain ricorda venerdì 14 maggio saint Mathias

La Chiesa celebra San Mattia Apostolo

Di Mattia si parla nel primo capitolo degli Atti degli apostoli, quando viene chiamato a ricomporre il numero di dodici, sostituendo Giuda Iscariota. Viene scelto con un sorteggio, attraverso il quale la preferenze divina cade su di lui e non sull'altro candidato - tra quelli che erano stati discepoli di Cristo sin dal Battesimo sul Giordano -, Giuseppe, detto Barsabba. Dopo Pentecoste, Mattia inizia a predicare, ma non si hanno più notizie su di lui. La tradizione ha tramandato l'immagine di un uomo anziano con in mano un'alabarda, simbolo del suo martirio. Ma non c'è evidenza storica di morte violenta. Così come non è certo che sia morto a Gerusalemme e che le reliquie siano state poi portate da sant'Elena, madre dell'imperatore Costantino, a Treviri, dove sono venerate.

Il sole sorge alle ore 5,56 e tramonta alle ore 20,45