Architectes et paysages alpins, un webinaire sur l'environnement

L'Observatoire sur le système montagne 'Laurent Ferretti' de la Fondation Courmayeur Mont Blanc et l'Ordre des Architectes de la Vallée d'Aoste organisent, en collaboration avec l'assessorat des Biens Culturels de la Région Autonome Vallée d'Aoste, avec le parrainage du magazine Casabella, le jeudi 20 mai, à 17h30, le Webinaire Architectes et territoires. Enrico Scaramellini en Valchiavenna.

Le rendez-vous est le dernier du cycle Architectes et territoires, conçu et organisé par Francesca Chiorino et Marco Mulazzani, qui, au cours des dernières années, vise à approfondir les connaissances de certains cabinets professionnels opérant dans différents pays, principalement dans des contextes alpins, présentant leur travail et explorant les relations avec le territoire avec lequel leur architecture est mesurée. La dernière réunion de cette première série, qui se traduira par la publication d'un carnet dédié à cinq designers insérés dans autant de contextes, est consacrée au travail du studio ES-Arch dirigé par Enrico Scaramellini, en référence au territoire alpin de Valchiavenna.

La plupart des œuvres du studio ES-Arch sont concentrées dans la commune de Madesimo, dans la province de Sondrio, située presque entièrement au-dessus de 1 550 mètres d'altitude. Les bâtiments, principalement à usage résidentiel, se caractérisent par l'adoption de matériaux traditionnels utilisés de manière inattendue dans une recherche patiente permanente d'équilibre avec le territoire. (ANSA).