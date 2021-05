AGEVOLAZIONI IMPRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE

È possibile assistere in diretta facebook al webinar di Invitalia del 14 maggio p.v. alle ore 15:00 , in cui verrà illustrata la ridefinizione dell’attuale disciplina di cui al D.Lgs n. 185/2000, in materia di agevolazioni a sostegno della nuova imprenditorialità giovanile e femminile. Per collegarsi sarà sufficiente un click sul link fb qui di seguito:

https://www.facebook.com/unioncameredelveneto

Nei giorni successivi il video verrà caricato nella seguente pagina youtube:

https://www.youtube.com/user/UnioncamereVeneto

Le agevolazioni consistono in un finanziamento a tasso zero integrabile con un contributo a fondo perduto per progetti d’impresa che prevedono spese fino a 1, 5 o 3 milioni di euro, con possibilità di coprire finoal 90% dei costi totali ammissibili.

Dal 19 maggio p.v., potranno essere inviate le domande tramite la piattaforma informatica di Invitalia.

È necessario che le imprese presentino un programma di investimento volto a promuovere, per quanto di interesse per il comparto, il settore del commercio di beni e servizi e quello del turismo7. Il suddetto programma dovrà essere ultimato entro 2 anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

Clicca qui per scaricare la circolare 86-21 di Fipe

Clicca qui per scaricare l’allegato alla circolare 86-21″agevolazioni imprenditoria femminile