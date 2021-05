Plus de 400 inscrits à la Foire d'Eté de l'artisanat

Il y a 405 requêtes de participation à la 52e édition de la Foire d'été, au calendrier dans les rues du centre historique d'Aoste, le 7 août. A celles-ci s'ajoutent 164 participants à la 68e exposition-concours de l'artisanat de tradition, qui se déroulera à Aoste, sur la place Chanoux, du 24 juillet au 1er août et 41 candidatures pour l'Atelier des Métiers dédié à l'exposition et à la vente de produits d'artisanat fabriqués par des entreprises artisanales (5-8 août).

''Le bon nombre d'adhésions reçues témoigne de la volonté des artisans de réagir aux difficultés causées par la prolongation de la pandémie'', commente l'assesseur régional aux activités productives, Luigi Bertschy.

''Il est essentiel, plus que jamais, - ajoute-t-il - que toute la communauté exprime avec force et vigueur la volonté de redémarrer et d'affronter la saison estivale qui est à nos portes. La Foire d'été ainsi que les autres événements seront capable d'attirer et d'accueillir les résidents et les touristes''. Les événements seront également promus sur le site institutionnel dédié à l'artisanat de tradition: www.lasaintours.it. (ANSA).