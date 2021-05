FUOCO "AMICO" SU VIA DE TILLIER

Possibile che uno dei membri di maggioranza più contrari alle destre finisca per aver bisogno del partito della Meloni? Si, pare che sia andata proprio così. Era sicuramente nell'aria da tempo la questione parentopoli all'USL, ben più ampia e ombrosa di quel che si possa pensare, ma qualcuno ha ben pensato di poter cogliere l'occasione.

Non sono certo una novità le critiche che i membri autonomisti di Alliance Valdotaine muovono da sempre nei confronti di Roberto Barmasse, ma sicuramente c'era bisogno di qualcosa in più. Ricordate la non polemica sugli screening di massa modello Alto Adige? Ecco, siamo su quella linea. Così come il gran da fare in commissione sulla questione "ospedale". Eh si, al cantoniere di Torgnon dopo le finanze, la mancata presidenza e le foreste ora piace anche la sanità!