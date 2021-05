Infermieri e infermiere eccellenze della sanità valdostana

In occasione della Giornata mondiale dell’infermiere, che ricorre oggi, mercoledì 12 maggio, l’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali Roberto Alessandro Barmasse intende rivolgere a tutti gli infermieri un ringraziamento particolare per la competenza e la professionalità che quotidianamente mettono in atto per svolgere egregiamente un lavoro che in realtà è una passione.

Sono numerosissime le testimonianze giunte presso l’Assessorato di pazienti che confermano quanto la dolcezza, l’umanità e l’attenzione di queste importanti figure professionali abbia rappresentato un valore aggiunto da non sottovalutare in un periodo così difficile al quale nessuno di noi era preparato: è proprio nella difficoltà che emerge l’opportunità di dimostrare se stessi – sottolinea l’Assessore Barmasse.