Gressan: Il comune si prepara per la ripartenza vestendosi di nuovo

"Sono importanti lavori pubblici che coinvolgono diversi assessorati e che testimoniano la serietà amministrativa in quanto si sta dando riscontro con i fatti ai programmi elettorali presentati ai cittadini". La soddisfazione del sindaco, Michel Martinet, è grande ma la sua spiegazione dei tan ti cantoeri aperti è laconica. Per lui è un dovere.

Diversi gli inteven ti avviati che interessano i bambini, gli sportivi e gli automobilisti.

Sostituzione giochi alla scuola materna del capoluogo

"Al fine di poter dare il miglior prodotto ai nostri bimbi, abbiamo sostituito i giochi esistenti con moderne attrezzature, che oltre a essere di più moderna concezione, rappresentano migliori standard di sicurezza, siamo sicuri che questa nuova attrezzatura sarà molto apprezzata dai nostri bimbi e le loro famiglie", speiga Martinet (nella foto).

Rifacimento degli spogliatoi di calcio

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di ristrutturazione degli spogliatoi dei campi di calcio, struttura che necessitava di importanti lavori di adeguam ento sia impiantistico che sanitario. In particolare i lavori si svolgeranno in due lotti, nel primo sono previsti il rifacimento completo degli interni compresi gli impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento, con la realizzazione di un pozzo per la generazione di riscaldamento dell’acqua mediante tecnologia di pompa di calore in modo da risparmiare sulla notevole richiesta di acqua calda necessaria durante l’attività sportiva, nel secondo, la posa di pannelli fotovoltaici, la realizzazione del cappotto termici e la sostituzione dei serramenti.

Ampliamento parcheggio e sistemazione della piazza in prossimità dell’ex municipio

"E' un intervento voluto con forza che sin dalla prima legislatura abbiamo messo in programma", comme nta il sindaco.

La sistemazione del parcheggio che vedeva un numero troppo esiguo di posti auto risultava di urgente soluzione e soprattutto la creazione di una vera piazza per i gressaens era assolutamente necessaria; questa iniziativa risulta inoltre importante per valorizzare l’immagine dello stabile del vecchio municipio e del monumento ai caduti, da sempre ritenuto principale punto di riferimento dei valori di libertà e democrazia da parte dell’amministrazione comunale.

E così anche Gressan avrà il suo salotto