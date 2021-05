Quart e Charvensod investono sul futuro; dagli enti locali segnali di ripresa

Si è spesso invocata la presenza attiva delle istituzioni a rincuorare gli animi per la nebulosa situazione da cui siamo avvolti dall'inizio della pandemia.

E un raggio di sole arriva proprio dagli enti locali valdostani. In questi giorni sono numerose le amministrazioni comunali che si riuniscono in Assemblea e coraggiosamente programmano il futuro delle loro comunità.

È recente la notizia dell’approvazione del bilancio consuntivo 2020 a Quart, con un avanzo di amministrazione di un milione e 700mila euro. Numerosi gli investimenti programmati, la strada di Combe tra i più importanti con un impegno di 770mila euro, 140mila euro sono stati poi impegnati alla voce viabilità, il rischio idrogeologico sta preoccupando l’intera regione, l’amministrazione di Quart non ha trascurato questa voce e ha dedicato 120mila euro per alcuni interventi, 85mila euro per la discarica di Champ Meilleurs e poi il sottopasso di Villefranche, l’asilo, i centri estivi e un sistema di vigilanza della velocità nelle zone sensibili del paese.

Anche a Charvensod, il sindaco Ronny Borbey e la sua Giunta, hanno illustrato gli investimenti dei prossimi mesi al Consiglio comunale.

L’impegno maggiore sarà riservato ai lavori di riqualificazione della scuola primaria di Plan Félinaz con quasi 390mila euro; interventi all'edificio storico Maison Anselmet saranno finanziati con 310mila euro. Gli altri impegni di spesa saranno dedicati all’arredo urbano, sentieri e alpeggi senza trascurare le aree ludiche con l’acquisto digiochi vari.

Anche a Charvensod è stato approvato il rendiconto 2020 che vede un avanzo di amministrazione di 800mila euro già a disposizione per gli investimenti programmati. Da sottolineare il fondo cassa che supera il milione di cui 184mila destinati all’emergenza sanitaria.

L’attività attiva dei vari Enti Locali rincuora la comunità, le attenzioni che i Sindaci attraverso il loro presidente Franco Manes prestano alle problematiche della regione sono particolarmente apprezzate.

La speranza è che proprio i nostri sindaci traccino la via e che tutta la politica li segua, portandoci fuori dal tunnel.