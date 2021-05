PAPA: Fratellanza, non violenza

Da Gerusalemme a Kabul, fino alla Colombia: ovunque la violenza prevale sulle aspirazioni degli uomini alla pace il Papa è spiritualmente presente con la propria preghiera e con incessanti appelli alla fratellanza. Ben tre ne ha infatti rilanciati domenica 9 maggio al termine del Regina caeli in piazza San Pietro. Il primo è stato per la Città santa: «seguo con particolare preoccupazione gli eventi» che vi stanno accadendo, ha assicurato, e «prego affinché essa sia luogo di incontro e non di scontri. Invito tutti a cercare soluzioni condivise» affinché la sua «identità multireligiosa e multiculturale sia rispettata.

La violenza genera solo violenza. Basta con gli scontri», ha ammonito. Il secondo appello è stato «per le vittime dell’attentato terroristico avvenuto» il giorno prima nella capitale afghana: «Un’azione disumana che ha colpito tante ragazzine mentre uscivano da scuola», ha commentato Francesco, esortando a pregare «per ognuna e per le loro famiglie. E che Dio doni pace all’Afghanistan», ha aggiunto.

Infine il Papa si è detto «preoccupato per le tensioni e gli scontri violenti» che «hanno provocato morti e feriti» tra i colombiani. Da Francesco anche un pensiero alla testimonianza martiriale di Rosario Livatino, il giudice vittima della mafia, beatificato ad Agrigento.