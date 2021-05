Oggi martedì 11 maggio sainte Estelle

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Martedì 11 maggio

ore 10.00-12.00

Riunione in videoconferenza dell'Osservatorio centrale per i beni culturale

di interesse religioso di proprietà ecclesiastica

Santuario di Cussanio (Diocesi di Fossano) - ore 18.30

Partecipazione alle celebrazioni per il quinto centenario delle apparizioni

Mercoledì 12 maggio

Vescovado - mattino

Udienze

Giovedì 13 maggio

ore 8.45-12.45

Riunione in video conferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Venerdì 14 maggio

Vescovado - mattino

Udienze

Sabato 15 maggio

Chiesa parrocchiale di Entrèves - 15.00

S. Cresime

Chiesa parrocchiale di Courmayeur - 17.00

S. Cresime

Domenica 16 maggio

Chiesa parrocchiale di Saint-Nicolas - ore 11.00

S. Cresime

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime

Le Messager Valdotain ricorda martedì 11 maggio sainte Estelle

La Chiesa celebra Santi 14 Martiri Mercedari di Carcassona

A Carcassona in Francia, 14 Santi mercedari, furono messi a morte in diversi modi, per la difesa della fede cattolica dagli eretici Ugonotti. Gloriosi salirono in cielo lodando il Signore.

L’Ordine li festeggia l’11 maggio.

Il sole sorge alle ore 5,56 e tramonta alle ore 20,45