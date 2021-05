Introd: Un annullo postale per i 101 anni di Wojtyla, Papa Santo

Introd è uno dei Comuni della Valle d’Aosta scelti da Poste Italiane per presentare ai cittadini i temi della filatelia e della scrittura legati alle tradizioni e al patrimonio culturale della comunità.

A questo scopo è stato realizzato un annullo filatelico per celebrare San Giovanni Paolo II, Papa dal 1978 al 2005 e appassionato frequentatore di Introd, nel giorno della sua nascita.

L’annullo sarà disponibile martedì 18 maggio dalle 8,30 alle 13 al Comune di Introd, per anni meta di villeggiatura molto amata dal Pontefice.

L’annullo e le cartoline pubblicate in edizione limitata per l’occasione riproducono l’immagine del Museo dedicato al Santo.

Alle 11 è prevista una cerimonia di bollatura alla presenza del Direttore della Filiale di Poste Italiane di Aosta, Andrea Cota; del sindaco di Introd, Vittorio Anglesio e del presidente dell’associazione Memoria Viva, Roberto Falletti.

"L’iniziativa di Introd - si legge in una nota - è parte del programma dei nuovi impegni di Poste Italiane per i Comuni italiani con meno di 5mila abitanti ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate".

La realizzazione di tali impegni è consultabile sul sito web www.posteitaliane.it/piccoli-comuni.

"Questa iniziativa - prosegue il comunicato - segna una nuova tappa nel dialogo e nel confronto con Poste Italiane e avvicina ancora di più l’Azienda al territorio, seguendo un percorso fatto di impegni reali, investimenti e opportunità concrete, al servizio della crescita economica e sociale del Paese".

Durante la manifestazione filatelica saranno come sempre disponibili le più recenti emissioni di francobolli, insieme ai tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane, folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti. Nei centoventi giorni successivi all’evento il timbro figurato sarà depositato presso lo sportello filatelico dell’Ufficio postale di Aosta Ribitel, al fine di soddisfare le richieste dei collezionisti, per poi essere depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.