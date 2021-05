Transizione ecologica, alla Valle 7,5 mln di euro

Via alle richieste dei fondi per i progetti anti-degrado dei Comuni. Dopo la pubblicazione lo scorso 6 marzo del DPCM che contiene i criteri per l’assegnazione dei fondi, il 2 aprile è stato infatti pubblicato il Decreto del ministero dell’Interno che contiene il modello per la presentazione della domanda.

Il supporto del Celva e all’impegno di Anci, i Comuni valdostani potranno contare su fondi statali per la realizzazione di opere di efficientamento energetico. Si tratta di fondi, pari a 260mila euro per il Comune di Aosta e di 100mila euro per ciascuno degli altri 73 Comuni, che sono stati già inseriti nei rispettivi bilanci di previsione.

"Risorse importanti, che sono state aumentate a fronte di esigenze oggettive, ma sulle quali non è opportuno, a questo punto, applicare bandierine politiche di sorta”. Così Franco Manes, presidente del Celva, in merito alla nota odierna dell’onorevole Elisa Tripodi, che riferisce l’assegnazione di fondi, pari a 7,5 milioni di euro, alle amministrazioni comunali valdostane.

L’Assemblea del Consiglio permanente si era già espressa sul tema il 27 novembre scorso, dando un parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta regionale che, nella versione definitiva (n. 1284/2020), ha articolato i criteri di ripartizione dei contributi, assegnati dallo Stato alla Regione a favore dei Comuni, per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, di cui all’art. 1, comma 29, della l. 160/2019, per gli anni dal 2020 al 2024.

“Il Celva – prosegue Manes - insieme alle altre Anci regionali, si era attivato sin dalla fine del 2019 per monitorare gli atti del Parlamento di sostegno ai Comuni montani e supportare le iniziative di sensibilizzazione di Anci sui tavoli di programmazione specifici".

Franco Manes coglie poi l'occasione per ribadire che i Sindaci valdostani "continuiamo a fare concretezza tutti i giorni; non cercano visibilità, ma chiedono ai rappresentanti delle Istituzioni l’onestà intellettuale di non fare triste propaganda sul nostro lavoro, così come di considerare, a Roma, la montagna una risorsa non solo a corrente alternata. Fatti, non parole”.

I contributi ai Comuni per progetti anti degrado di rigenerazione urbana

Come già accennato, in ballo vi è la prima porzione degli 8,5 miliardi stanziati dal 2021 al 2034 dalla legge di bilancio 2020, destinati a sostenere gli investimenti dei Comuni che migliorano la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale delle nostre città.

Di questi, 150 milioni sono destinati al 2021 e 250 milioni al 2022. La dotazione sale a 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e a 700 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

Le disposizioni pubblicate in Gazzetta verranno applicate in via sperimentale per il triennio 2021-2023 e, salva l'emanazione di un decreto successivo entro il 31 marzo dell'anno precedente il periodo di riferimento, anche per i trienni successivi al 2023 e per l'ultimo biennio 2033-2034.

Chi può richiedere i contributi

I contributi possono essere richiesti sia dai Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti (ma che non sono capoluogo di provincia), sia dai Comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana.

Ciascun Comune può fare richiesta per uno o più interventi, nel limite massimo di: