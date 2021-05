Aosta: Commissione valuta criteri per erogazione fondo sfrattati

Possibili modifiche al regolamento del fondo comunale sfrattati saranno discusse dalla Terza commissione consiliare del Comune di Aosta 'Servizi alla persona', presieduta da Paolo Tripodi (PcP), che si riunirà in videoconferenza mercoledì 12 maggio, alle ore 15.

Sino ad oggi i criteri per accedere al contributo non sono mai variati ma la situazione epidemiologica e la conseguente crisi economica che da oltre un anno colpisce soprattutto le fasce più deboli della popolazione impone riflessioni sulla necessità di modificare alcuni aspetti del bando.

Hanno diritto all'erogazione del contributo comunale i nuclei familiari in situazione di sfratto per finita locazione e/o in situazioni similari; i nuclei in situazione di emergenza abitativa nonchè i nuclei interessati da sfratto per morosità.