IL POUSSA CAFE @DRAGHI&BIDEN@ DISPACCIO 10 MAGGIO

La sospensione dei brevetti non è esproprio proletario, ma lungimiranza geopoliticail diritto di proprietà intellettuale è sacrosanto, ma la deroga eccezionale (peraltro prevista dagli accordi internazionali) proposta dal presidente americano per fermare la pandemia anche nei Paesi poveri non sarebbe la fine del mondo. Anzi, è auspicabile sia per ragioni umanitarie sia per poter “riaprire” l’intero pianeta agli spostamenti. (LEONARDO DI FRANCO)